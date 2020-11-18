انفعال آمنة نصير يوقعها في خطأ أثناء استشهادها بآية قرآنية على الهواء

انفعلت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، على الهواء أثناء حديثها مع الإعلامي وائل الإبراشي، بمشاركة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث قالت: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليروح في داهية.. دي مش مشكلتي"، وذلك أثناء التحدث عن قضية فقهية.

وقالت نصير، إن ردها المثار حول الجدل التي قالت فيها لا يوجد نص ديني إسلامي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم كان ردا على سؤال يقول: "هل يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من كتابي ولم تقصد به أن توافق على زواج المسلمة من غير المسلم".

وأضافت "نصير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى أنه توجد اجتهادات فقهية انتهت بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم، وطالب الفقهاء بإعادة النظر في الاجتهادات للوصول إلى قرار نهائي حرصا على عدم تسريب البنات المسلمة للزواج من غير المسلمين لأن النسل يوجد لديه حيرة بين الأب الكتابي والأم المسلمة.

وتابعت: "أنا أستاذة فلسفة وأعرف كيف أقول وكيف أتراجع ولم أتراجع عن الأمر ولم أقلها بوضوح وإنما كان رد على سؤال وتم اجتزاء حديثي والقناة موجودة والفيديو موجود، أنا بطالب فقهاء العصر وعلماء الإفتاء أن يعكفوا على هذه القضية حتى يكون الرد فيه الإجماع لأن في الغرب ملايين الفتيات يعانين في هذا الأمر فلماذا لا يتم فتحها".

وردا على تعقيب الدكتور أحمد كريمة بأن هناك نص شرعي ولا يصح أن ننقلب على الشريعة، قالت: "كنت أود أن يكون هناك حوار مجدي يناقش قصايا بني آدمين لا أريد أن ينسلخوا من إسلامنا العظيم، كما أن هناك اجتهادات فقهية للتحريم أريد أن يجلسوا ويؤكدوا ما انتهوا إليه أو يضيفوا الجديد".

وتابعت: "مش يقولي بتتنصلي من كلامك ايه الأسلوب الغريب ده، محظور إيه اللي وقعت فيه، بقول لأهل الرأي اجتهدوا أما الجزء الخاص بانسلاخ الفتيات من الإسلام بسبب هذا الأمر ياعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليروحوا في داهية مش دي مشكلتي".