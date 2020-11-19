صاحب أشهر فوز على الزمالك.. 5 معلومات عن هرماس رضوان بعد وفاته

أعلن منذ قليل، وفاة الدكتور السيد متولي رضوان، رئيس نادي بني عبيد، وشهرته هرماس رضوان، عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن هرماس رضوان .

-ولد هرماس رضوان في 07 أكتوبر 1951 .

-سبق له الترشح في انتخابات اتحاد الكرة وذلك عام 2016، ولكنه لم يستطع الفور بالمنصب.

-حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1998، وعمل دكتورا ومهندسا زراعيا بمعهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق.

-شغل مقعدًا بالبرلمان عن دائرة بني عبيد محافظة الدقهلية، لعدد من الفصول التشريعية بداية من عام 1990 وكان آخرها عام 2005 .

-كان دائما ما ينتقد الجبلاية وكان آخرها أن اتحاد الكرة يخالف القانون وذلك مطلع العام الجاري.

- في 26 ديسمبر عام 2009، استطاع هرماس رضوان، أن يقتنص فوزا ثمينا على الزمالك عندما كان يرأس نادي بني عبيد، بالفور بهدف نظيف باستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأحرز هدف المباراة السيد المندوه بالدقيقة 80 من عمر المباراة، وترك هذا اللقاء ذكرى سيئة فى نفوس الزملكاوية لاسيما أن بنى عبيد كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها.

وصرح الراحل، خلال احتفالية النادي العام قبل الماضي، بذكرى الفوز على الزمالك، أنه لا يقصد إهانة نادي الزمالك أو جماهيره، بإقامة هذه الاحتفالية، وإنه زملكاوي حتى النخاع، وأن الزمالك الآن غير الزمالك منذ 10 سنوات، وأن سبب خسارة الزمالك أمام بنى عبيد حينها، كان سوء إدارة الزمالك عندما رفضت وقتها اللعب في بنى عبيد طبقا للقرعة مما أدى إلى إثارة حفيظة لاعبي بنى عبيد والذين صمموا على الفوز لإعطاء إدارة الزمالك وقتها درسا.

وكان قد أصيب "رضوان" بوعكة صحية منذ عدة أيام، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة للعلاج، قبل أن يتوفى هناك الليلة.

ويذكر أن شقيق الدكتور هرماس رضوان، وهو النائب مكرم رضوان، والذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة دكرنس، ضمن محافظات المرحلة الثانية، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري.