الشيخ كريمة: أحد الزملاء دعا في التلفزيون للانقلاب على أحكام المواريث

استنكر الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على القناة الأولى التابعة للتلفزيون الحكومي، إذاعة برنامج لشخص منذ شهرين يطالب بتعديل قوانين المواريث، مؤكدا أن الأولىّ أن يناقش قضية الغلو والدواعش والإرهاب والإخوان لأن الأحوال الشخصية والمواريث أمور دينية وليست مدنية، وإذا جاء إنسان يعدل ما ثبت شرعا نقول له هذا ممنوع وباطل.

وأضاف "كريمة"، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن أحد الزملاء في القناة الأولى يدعو للانقلاب على أحكام المواريث، ويستنهض همم مجلس النواب الموقر بدعوة أن حقوق المواريث أحكام قطعية ثابت مستقرة مثل فقه الأسرة، وأقول له "اتقي الله في الحقوق هذه حقوق دينية وليست مدنية".

وأوضح "كريمة"، أن عقد الزواج ديني وليس مدنيا ونحن لا نعيش في واشنطن أو باريس، وهذه رسالة موجهة للدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، فتحريم زواج المسلمة من غير المسلم شرع وليس فقها، ولا يوجد اجتهاد مع النص، الآيات وأحكام الأحاديث تقرر شرعا لا فقهها حتى لا تختلط الأوراق بمنع زوج غير المسلمة بالمسلم.

وتابع "لن نطوع إسلامنا لينقلب من فقه الأسرة الديني إلى فقه الأسرة المدني كما تتبنى بعض المؤسسات في بلاد المسلمين، وسعيهم لتغيير أحكام المواريث كما فعلت تونس، وأناشد القناة الأولى بالبعد عن مناقشة المستقر من الشريعة وثبت بكتاب الله لأن هذا استدراك على الله كأن الله أخطـأ وهذا أمر خطير لا يقول به عاقل أو مسلم على الكرة الأرضية، نحن أمناء على دين الله عزو وجل لا نلهث وراء اغرب أو شرق وننسلخ من إسلامنا أي كانت الدعاوي والإسلام رب يحمينا".

وطرح الشيخ سؤالا على الدكتور نصير قائلا "هل ترضي واحدة من أحفاد تتزوج غير مسلم"" فردت عليه هقولها لأ.