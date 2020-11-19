عمرو خليل يحذر من الموجة الثانية: "الناس نسيت كورونا في فصل الصيف"

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الحكومة المصرية جددت تحذيرها للمواطنين من انتشار فيروس كورونا، للأسبوع الرابع على التوالي، وأشارت إلى تطبيق العقوبات المقررة في القانون.

وأضاف "خليل"، في برنامجه "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الأربعاء، الناس كانت تطبق الإجراءات خشية على نفسها الشهور الماضية، ولكن "مع فصل الصيف نسيوا كورونا، وهناك تزاحم في أماكن كثيرة".

وتابع الإعلامي، أن بعض الأماكن تكون ضيقة وبها أكثر من 200 شخص، وهذا مشهد صعب، والحكومة حذرت من هذه الأمور، لافتا إلى أن توقعات الحكومة تكون صادقة لأنها مبنية على العلم.

وعرض "خليل" في برنامجه، بعض المشاهد التي توثق حالة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعانوا بالسجناء لحمل الجثث، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية سيئة.

وعلق الإعلامي على هذه المشاهد، وقال: "إحنا مش بنخوفكم، بس ربنا يبارك في الدكاترة والتمريض اللي عندنا في مصر، واللي في الدنيا كلها".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.