إغلاق المدارس في نيويورك بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت مدينة نيويورك، إغلاق المدارس مجدداً بداية من غد الخميس، بعدما أعيد فتحها بعد تردد نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بسبب وصول إيجابية فحوص الكشف عن كورونا لنسبة 3%.

وغرّد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 نوفمبر، كإجراء وقائي"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وكان هذا القرار مرتقباً برغم أنّه مثير للجدل، إذ إنّ الفحوص أظهرت أنّ نسبة الإيجابية في المدارس كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأمريكية يارباس باربروسا، إن مؤشر الحالات الجديدة يرتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن منطقة الأمريكتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي، نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 11 مليونا و357 ألفا و322 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 161 ألفا و934 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.