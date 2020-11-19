بعد رفض الأزهر لتصريحاتها.. أبرز مواقف آمنة نصير المثيرة للجدل

جدل كبير أثارته الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريحها في إحدى البرامج التتلفزيونية بجواز زواج المسلمة من غير المسلم، وفسرت حديثها بإن غير المسلم من "المسيحي واليهودي" من أهل الكتاب، مشيرة إلى جواز ذلك في حالة ألا يتم إكراه الزوجة المسلمة على تغيير دينها أو يمنعها من صلاتها أو قراءة القرآن، فلا يوجد مانع من الزواج، على أن يتبع الأولاد ديانة الأب.

ورفضت المؤسسات الدينية في مصر جواز زواج المسلمة من غير المسلم، حيث نشرت العديد من صفحات الأزهر فيديو للإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي تحدث به عن عن تلك النقطة، موضحا خلال حديثه أن زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز شرعا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها الدكتورة آمنة نصير الجدل حول تصريحاتها، حيث أنه سبق لها وأدلت بتصريحات أخرى أثارت الجدل، وترصد "الوطن" في السطور التالية، أبرز تصريحات الدكتورة آمنة نصير السابقة والتي أثارت جدلا، كالتالي:

نصير: النقاب عادة يهودية ولا تمت للإسلام بصلة

صرحت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر خلال حديثها في حوار مع "سكاي نيوز" أن النقاب عادة لا تمت للإسلام بصلة، كما أنها عادة يهودية الأصل، مشيرة إلى أن القرآن الكريم وضح في آياته الحجاب الشرعي بآيته "وليضربن بخمورهن على جيوبهن"، كما أن غض البصر للمرأة والرجل أمر يغني عن الحاجه لارتداء النقاب.

آمنة نصير: لا يجوز استخدام شعار إلا رسول الله

على مدار أيام قليلة ماضية، تصدر هاشتاج "إلا رسول الله" مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للكثيرين الإساءة للدين الإسلامي ورسوله، وعقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمثيرة للجدل.

وتعقيبا على الهاشتاج المتصدر، صرحت الدكتورة آمنة نصير أنه لا يجوز استخدام عبارة "إلا رسول الله"، مشيرة إلا أنه كمبتدأ وخبر قد تكون غير جائزة وهذا صحيح ولكن لغويا هو الأهم فالجملة المقصود منها إياكم أن تقربوا رسول الله بالإساءة أو التعدي وهو معنى لغوى مقبول وجائز شرعيا فالجملة موجزة فيها نوع من التحذير.

نصير: تعطر المرأة يجوز بنية عدم إفتان الرجل

أثارت الدكتورة آمنة نصير، استاذة العقيدة بجامعة الأزهر الجدل في تصريح لها حول جواز تعطر المرأة طالما لم يكن بنية إفتان الرجل، مشيرة إلى أن التعطر بغرض إزالة الروائح الكريهة جائز ومستحب، مشيرة إلى أن إذا كانت نية المرأة التعطر بغرض إفتان الرجال قد يحملها وزر كبير.