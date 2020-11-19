نجوم مهرجان شرم الشيخ للمسرح يحتفلون بعيد ميلاد مروة عبدالمنعم

احتفلت أسرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بعيد ميلاد الفنانة مروة عبدالمنعم الذي يوافق 18 من شهر نوفمبر، أثناء حضورهم اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حضر الاحتفال كل من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وأيمن الشيوي وإنجي البستاوي ولقاء سويدان ونضال الشافعي ومحسن منصور.

ويشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي انطلق 16 نوفمبر الجاري، 11 عرضا مسرحيا في مختلف مسابقات المهرجان.

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

واحتفى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بالفنانة الراحلة سناء جميل، بتخصيص ندوة لها، أمس، بحضور الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان.

بدأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي محاوره في الندوة، بكلمة عن سناء جميل، ثم وجه أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سناء جميل وعلاقتها بها التي قالت: "لما بتكلم عن سناء جميل، فأنا بتكلم عن توأمتي، في معهد فنون مسرحية، كنت أسكن في شبرا وهي في العباسية، قالت لي إننا نبعد عن بعض، لكننا نستطيع زيارة بعض، وجدت نفسي مشدودة لها، وهي كذلك، فكملنا بعض، لأننا نقيضين في الحياة، فهي سريعة الغضب والانفعال، أما أنا كنت استوعب الأمور الأول، وبعدها أنفعل، فقلت لها يا سناء أريدك أن لا تعتذري كثيرا، فعليكي الاستيعاب أولا، وقالت لي سوف أفعل ذلك، لكنها لم تتغير، وبرغم ذلك، كنا توأمتين في الحياة والتمثيل نكمل بعضنا.

وأضافت سميحة أيوب: "الناس كانوا يصنعون حالة من النديه بيننا لكننا كنا في الواقع محبين لبعضنا البعض، وكنت معها حتى نهاية حياتها، وأعتقد أن دورها في مسرحية "مريض بالوهم"، كان نقطة انطلاق مهمة، وهي كانت صادقة مع نفسها، ومحبة جدا لعملها، بجانب موهبتها التي كرمها الله بها، أما الشخصية التي كانت تقدمها، فكانت تنسى نفسها، وتصبح هي الشخصية".