9 حقائق جديدة تكشفها نائب رئيس لجنة كورونا: الفيروس لم يضعف

حقائق جديدة عن فيروس كورونا المستجد، كشفتها الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات تلفزيونية لها نرصدها لكم كما يلي:

1- منحنى الإصابات بالفيروس يرتفع "بيطلع ودي إشارة حمرة أننا ناخد بالنا"، وهناك زيادة في الأعداد في مصر، خصوصا مع بداية فصل الشتاء والأعداد ستكون مرتبطة بمدى التزام المواطنين.

2- يجب على المواطنين أن يحذروا نظرًا لزيادة الاصابات خلال فصل الشتاء، حيث تكون الأماكن مغلقة وتكون التهوية أقل من فصل الصيف، مما يقلل الإجراءات الاحترازية.

3- من المبكر وضع تقديرات لإصابات كورونا خلال الشهرين القادمين، وحال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيقل عدد المصابين خلال الفترة القادمة.

4- "مبقيناش بنشوف الكمامة غير في الأماكن الحكومية" وهناك تحذير أيضًا من عودة الأفراح والمناسبات والحفلات والعزومات مما يسبب زيادة عدد الحالات المصابة.

5- الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي قل نتيجة لتطبيق البرتوكول بشكل مبكر وان المريض يٌعالج قبل احتياجه لجهاز التنفس الصناعي.

6- "مفيش حاجة تثبت إن الفيروس ضعف أو الفيروس قوي والفكرة إنك تتعالج بدري" .

7- الفيروس قد يصيب الجهاز التنفسي والجهاز العصبي وقد يسبب جلطة في المخ وتشنجات وقد يسبب الاصابة بالفشل الكلوي الحاد والجلطات مؤكدة على أن اعراض الجهاز الهضمي كانت تظهر من البداية وأن الفيروس يصيب الجسم بالكامل.

8- أعراض السخونية والكحة والاحتقان وألام الصدر والإسهال تعتبر علامات اشتباه وأن من يصاب بذلك يكون محتمل اصابته بالفيروس ووجود المصل يعطي أمل ولكنه سيتوافر بعد فترة طويلة.

9- كورونا تنتقل عن طريق الرذاذ وكلما قللت المسافة وارتديت الكمامة قللت احتمالات الاصابة، والمرض لا يتنشر عن طريق الأسطح.