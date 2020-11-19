نجوم لم يسلموا من شر كورونا مع الموجة الثانية.. والصحة تكشف الأسباب

تقترب مصر من دخول الموجة الثانية لـ فيروس كورونا وفقا لأحاديث منظمة الصحة العالمية وتوقع الأطباء، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان، وتزامنا مع دخول الموجة الثانية لم ينجو المشاهير من الإصابة بالفيروس، ومن بينهم النجم محمد صلاح اللاعب الدولي، والفنانة نشوى مصطفي التي تم احتجازها بمستشفى العجوزة، فترة قبل إعلان شفائها.

إصابة بعض الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة بالفيروس

فور انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، بدأ بعض الفنانين الذين شاركوا في المهرجان ينشرون عبر حساباتهم الرسمية أنهم أصيبوا بفيروس كورونا وقاموا بعمل تحليل عينة "pcr"، وتبين أنها إيجابية، وظهر ذلك مع أكثر من فنانة وفنان منهم الفنانة بسمة، وزينب غريب، أحد أبطال مسلسل 100 وش، وويجز مطرب الراب، الذي كان متواجدا بالجونة وقت إقامة المهرجان أيضا، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الملابس ريم العدل والإعلامية الشابة يارا العشري، مقدمة برنامج الخلاصة على إذاعة إينرجي، والفنان آسر ياسين وعلا راشد وغيرهم.

هذا العدد الضخم من المشاهير والفنانين لم نراه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي سوي مرة واحدة مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي استطاع الفيروس هزيمتها.

مصباح: السبب عدم اتباع المشاهير للإجراءات الاحترازية اللازمة

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري الوبائيات، إن المصابين من فيروس كورونا سواء مشاهير أو غيرهم يستطيع الفيروس التملك منهم لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية بنسبة كبيرة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على سبيل المثال مهرجان الجونة لم يراعي الفنانون التباعد الاجتماعي في كثير من الأوقات، وهو ما ظهر من خلال تواجد العديد منهم في حفلات المهرجان التي كانت تقام يوميا على هامش فعالياته وعدم ارتدائهم الكمامة والتي تعد السلاح الفعال للفيروس.

وكشف "مصباح" عن توقعاته للموجة الثانية، مؤكدا أنها ستكون أعنف من الأولى وأسرع ومن المتوقع أن ندخلها الشعر المقبل، لافتة الي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والغاء التجمعات أو الاحتفالات الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف