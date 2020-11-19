الكشف على 400 مواطن ضمن مبادرة "نور حياة" في مطوبس

استقبل جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينه مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، فريق حملة "نور حياة" لمكافحه مسببات ضعف الإبصار، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر"، ضمن المبادرات الرئاسية، التي يجري تنفيذها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تفقد أماكن عمل الحملة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي ومعاونيه.

واستهدفت الحملة توقيع الكشف الطبي على نحو 400 مواطناً من أبناء مدينة مطوبس والقرى التابعة لها، حيث تباشر عملها داخل نادي مطوبس الرياضي، وتستهدف المبادرة الفئات الأكثر احتياجاً وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية، لاكتشاف أمراض الإبصار والرمد، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار فهمي، في تصريحات لـ" الوطن"، إلى أن القافلة تستمر في استقبال المواطنين، حيث يتم إجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بالمستشفيات الكبرى بشكل مجاني

وأوضح رئيس مركز ومدينة مطوبس أنه يجري إجراء مسح وفحوصات طبية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وكشف النظارات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات وتدخلات طبية جراحية كعمليات المياه البيضاء، مضيفاً أنه سيتم استكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمركز .

وفي وقت سابق، قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار في يناير 2019 وبدأ العمل الفعلى في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة.