أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" 31 أكتوبر الجاري، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي يدعمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان.

وقال المحافظ إن الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية تجرى بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجاً للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية لمدة 3 سنوات، كما يجرى تسجيل تلك الفئة من غير المسجلين بالجمعيات الأهلية بمكان القافلة بمركز الشباب المحدد من خلال بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على أن تجرى الفحوصات الطبية بمراكز الشباب بمراكز ومدن المحافظة وتجهيزها بـ 4 قاعات منهم لتستهدف الكشف الطبي على 1000 شخص أسبوعياً، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، على أن يجرى الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً لكبار السن وصرف النظارات الطبية لهم وعن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى كفرالشيخ العسكري خلال 15 يوماً بعد إجراء الكشف النهائي والدقيق بالمستشفى قبل إجراء العملية الجراحية بالمجان، لافتاً إلى أن البداية بمركز شباب كفر الشيخ أمام الجمعية الشرعية لاستقبال حالات كبار السن من الأكثر احتياجاً ومن ثم إلى باقي مراكز ومدن المحافظة حيث يتم تنظيم القافلة على مدار يومين أسبوعياً "الخميس والجمعة من كل أسبوع" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الشق الثاني يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لطلاب المدارس بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم والهيئة العامة للتأمين الصحي على أن تطلق بمدارس المحافظة في العام المقبل 2020م، والتي تستهدف إجراء الكشف الطبي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية، ويتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي"موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي للتنسيق من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى.

وأكد طه أنه سيجرى إنشاء مقر للمبادرة بديوان عام المحافظة كفرالشيخ، كما سيتم تزويد مستشفيات المحافظة باحتياجاتها من ماكينات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال من خلال صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك بحضوراللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والدكتور أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية لصندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد جمال، منسق مبادرة نور حياه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومني أحمد، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وعدد من القيادات التنفيذية.