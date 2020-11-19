التعليم العالي تنظم الحفل الختامي لخريجي مسؤولي التدويل بالجامعات المصرية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل الختامي لخريجي برنامج تدريب المدربين لمسؤولي التدويل بالجامعات المصرية، والذي شارك فيه 4 جامعات حكومية وهي جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة حلوان وجامعة الفيوم، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة نحو تدويل التعليم العالي وبناء القدرات بالمجتمع الأكاديمي لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وحرص الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع البعثات والشؤون الثقافية على استقبال ممثلي الجامعات المشاركة والمتدربين وهيئة الخبراء بحضور كل من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا، والدكتور رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالبرنامج التدريبي والقائمين عليه وتقدم سيادته بالشكر لكل من جامعة الزقازيق ولجنة الخبراء على نجاح البرنامج، موجها بضرورة وضع إطار للمفاهيم وللخطة الاستراتيجية للتدويل بالجامعات المصرية وإعداد مسودة من اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ومن جانبه، قدم الدكتور عثمان شعلان الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرعايته ودعمة للبرنامج حتى النهاية، معربا عن سعادته بنجاح البرنامج.

وأكد الدكتور محمود المتيني على أهمية تدويل البرامج التدريسية؛ حيث أنها تساهم في رفع التصنيف العالمي للجامعات، مشددا على أهمية إعداد كوادر تقود عملية التدويل بالجامعات المصرية وتحويل مخرجات البرنامج إلى خطة إستراتيجية واضحة يستفاد منها في كل الجامعات المصرية.

وأشارت الدكتورة رشا كمال إلى أنه سيتم تدريب كوادر من الجامعات المصرية؛ لدفع عملية التدويل في الجامعات الحكومية، موضحة أن هذا التدريب يعد الأول على مستوى العلاقات الدولية ويهدف لتطويرها لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وفي نهاية الحفل، كرم الدكتور أيمن عاشور رؤساء الجامعات المشاركة؛ حيث قدم لهم درع مبادرة "ادرس في مصر" لدعمهم للمبادرة وتحقيق التدويل، لا سيما وأن تحقيق التدويل سيساهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، كما تم تكريم السادة المتدربين.

وتلقى المتدربون التدريب على يد خبراء من خريجي البرنامج الدولي "حوار حول إستراتيجيات التعليم العالي المبتكرة (DIES)" والمدعوم من جمهورية ألمانيا، حيث تم تدريب 26 عضو هيئة تدريس وإداري على مستوى 13 جامعة، لخلق كوادر على مستوى عال من الخبرة والتدريب.

الجدير بالذكر أن التدويل في التعليم العالي هو إضافة عوامل دولية أو عولمية للتعليم العالي والهدف منها المنافسة العالمية لجذب المواهب وجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، وهذا يحدث بإنشاء فروع للجامعات والكليات الأجنبية في الدولة، وإتاحة برامج دراسية متطورة تسمح بتبادل الخبرات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية للمؤسسات التعليمية، وتدويل المناهج الدراسية والأبحاث لكي تواكب تطور العصر، بالإضافة إلى إنشاء شراكات مع جامعات أجنبية ومحلية.