مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بأسيوط

لقى شخص مصرعه دهسا تحت عجلات قطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمورمركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة سكة حديد بنى قرة، يفيد بمصرع شخص فى حادث اصطدام قطار بمزلقان قرية بني قرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين مصرع المواطن "سيد يونس، ٥١ عاما، وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال سير المتوفى على المزلقان من مكان غير مخصص للعبور فوجئ بالقطار قادم، فوقع الحادث مما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت أسيوط عددا من حوادث القطارات، من بينها الحادث الذى وقع بمحطة القوصية بداية الشهر الجاري، عندما لقى "محمد.ج.ف" 21 عاما، مصرعه أثناء نزوله من القطار بمحطة مركز القوصية وكذا مصرع "مي. ا. ع" طالبة بكلية التربية بكلية البنات الإسلامية، فرع جامعة الازهر بأسيوط، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار المتجه إلى سوهاج بمحطة أسيوط.