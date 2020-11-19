الصحة: متخوفون من زيادة إصابات كورونا في الأيام المقبلة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن هناك ارتفاع ملاحظ في عدد مصابي فيروس كورونا المستجد بنسبة تتعدي 10%.

وتابعت في تصريحات لـ"الوطن" بأن هناك تخوفات من الزيادة؛ خاصة وأننا لم ندخل فصل الشتاء حتى الآن، لافتا إلى أن الموجة الثانية هي أسرع في الانتشار وفقا لما نجده من مستجدات الفيروس بالدول الأوروبية.

وأكدت "العسال" على أن بروتوكول مصابي فيروس كورونا في نسخته الرابعة بدأ استخدامه في مستشفيات العزل بالإضافة إلى التوسع في أدوية مضادات الفيروسات، وكشفت عن سبب بقاء اللجنة العلمية على عقار الريمدسفير رغم إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه غير فعال، مؤكدا أنه جاء بنتائج جيدة لدينا خاصة مع الحالات شديدة الخطورة.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها ما زالت السلاح الفعال "الناس تلبس الكمامة"، وضرورة إلغاء أي تجمعات أو حفلات بلا داعي، والتهوية الجيدة وعدم التقارب مع بعضنا البعض.

مستشار الرئيس: حذرنا الناس كثيرًا لغاية ما تعبنا

ومساء الثلاثاء، علق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحذيراته التي صدرت، بخصوص مستجدات فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية والحديث عن أنها أعنف، قائلا في تصريح مقتضب لـ"الوطن": "إحنا على طول بنحذر الناس وتعبنا تحذيرات".

وتابع: "الإجراءات الاحترازية هي السلاح الوحيد الفعال تجاه الفيروس من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الازدحام".

وبدأت الحكومة في تنفيذ اجراءات احترازية مشددة وعاجلة، بسبب زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، والتى سجلت مساء الأربعاء 329 إصابة و14 حالة وفاة.