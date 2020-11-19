متوالية ارتفاع كورونا في مصر: 100حالة زيادة خلال أسبوع واحد

تزايدت الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت يوم السبت بـ228 حالة وبلغت أمس الأربعاء 329 إصابة جديدة، وارتفعت الوفيات من 13 حالة وفاة لـ14 حالة وفاة.

تصاعد الإصابات خلال الأسبوع كما يلي:

السبت: 228 حالة إصابة و13 وفاة

شهد يوم السبت الماضي خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة وتم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وتوفيت 13 حالة جديدة.

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 110547 حالة و6442 حالة وفاة.

الأحد: 220 مصابا و11 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، حيث ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101046 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 11 حالة جديدة.

الاثنين: 242 حالة إصابة و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان،الإثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة.

وتم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 12 حالة جديدة.

الثلاثاء: 242 حالة إصابة و12 وفاة

شهد الثلاثاء خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة.

وتم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 12 حالة جديدة.

الأربعاء: 329 إصابة و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.

كما أعلنت الصحة تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وتخطت الاصابات 300 حالة لأول مرة كما أعلنت الصحة وفاة 14 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.