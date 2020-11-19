تفاصيل لقاء سفاح الجيزة مع والدته: هما السبب.. هما اللي خلوك تقتلهم

كشفت مصادر مطلعة كواليس لقاء سفاح الجيزة، قذافي فتحي، والمتهم بقتل 4 أشخاص، بوالدته أثناء في قسم شرطة الهرم.

وقالت المصادر، إن اللقاء استغرق 20 دقيقة بين الأم وابنها "السفاح"، حيث قالت له "الست هي اللي ضحكت عليك هما وصاحبك.. هما اللى خلوك قتلتهم.. هما السبب في اللي انت فيه".

وأضافت المصادر، أن السفاح كان فى حالة ثبات وهدوء تام ورد على أمه قائلًا: "محصلش حاجة متعيطيش.. متعيطش.. باقولك محصلش حاجة.. كانوا يستاهلوا".

وتابعت المصادر، أن فريق البحث الذى يتولى التحقيق مع المتهم تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أرسل لأسرة "السفاح" في منطقة بولاق الدكرور، وأخبرهم بأن المتهم ضُبط لاتهامه بارتكاب سلسلة جرائم قتل، لكن لم يحضر أحد من أسرته غير والدته، وذلك بعد مرور أسبوع من إلقاء القبض عليه.

وشرحت المصادر، أن شقيقه وأمه غادرا محل إقامتهما، وأغلقا المنزل بعد تداول أخبار المتهم في المنطقة.

وكان ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تمكنوا من كشف تفاصيل سلسلة جرائم قتل ارتكابها محام تم القاء القبض عليه فى الاسكندرية بتهمة سرقة مشغولات ذهبية.

وتبين من التحريات ان المتهم انتحل صفة صديقه - الضحية الثانية -، وقام بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى زيجاته في الإسكندرية، وأُلقي القبض عليه، وأثناء وجوده في الحبس كشفت أجهزة الأمن ملابسات الجرائم وتم استجوابه واعترف بقتل 4 أشخاص، بينهم فتاتين وشقيقة زوجته الأولى وصديقه، لدوافع مختلفة.