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سفاح الجيزة في أول لقاء مع والدته: محصلش حاجة متعيطيش

الأم لابنها في قسم الهرم: "هما ضحكوا عليك؟"

كتب:

محمد سيف وجيهان عبدالعزيز
07:00 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
صورة بطاقات الرقم القومي لسفاح الجيزة

صورة بطاقات الرقم القومي لسفاح الجيزة

شاهدت رفاة الضحايا تخرج من شقة ابنها بعد اعترافه بسفك دماء 4 أشخاص ودفن جثامينهم داخل شقته ببولاق الدكرور، منذ 5 سنوات، في واحدة من أكثر الجرائم دموية وبشاعة، والتي نفذها نجلها "قذافي" الشهير بـ سفاح الجيزة، وقتل عشيقته وصديقه وزوجته وشقيقتها، بطريقة محكمة بعد تناول العشاء الأخيرة معهم.

في أول لقاء جمع السفاح ووالدته ظلت تصرخ بصوت عال: "عملوا فيك إيه ولا ضحكوا عليك يا ابني؟" فقابلها بهدوء وكأنه لم يفعل شيئا على الإطلاق بقوله: "محصلش حاجة متعيطيش".

تلك الرواية نقلها مصدر وثيق الصلة بتحقيق فريق البحث الجنائي في الجرائم المروعة التي نفذها السفاح، وذلك خلال أول لقاء جمع السفاح بأمه داخل قسم شرطة الهرم، المحتجز داخله على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثامين ضحايا، وانتحال صفة شخصيات أخرى.

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