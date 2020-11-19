محمد علي خير يعلن انتهاء "المصري أفندي" ومغادرة قناة "القاهرة والناس"

أعلن الإعلامي محمد علي خير، مغادرته قناة "القاهرة والناس"، وانتهاء تجربة برنامج "المصري أفندي"، موجهًا الشكر إلى الإعلاني ورجل الأعمال طارق نور والقائمين على القناة، لإتاحة الفرصة له لتقديم محتوى إعلامي قيّم طوال الأربع سنوات الماضية على شاشة قناة "القاهرة والناس".

وقال الإعلامي محمد علي خير، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "المصري أفندي يغادر القاهرة والناس، لأن لكل رحلة نهاية فقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة، وسوف يتوقف برنامج المصري افندي خلال الأيام القليلة المقبلة. وسأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي لكن لعلي القاكم قريبًا إن شاء الله".

ووجه علي خير، التحية إلى مالك القناة الإعلاني مالك القناة طارق نور، "اسمحوا لي أن أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق الأستاذ الكبير طارق نور، بأن اتاح لي فرصة الاطلال علي حضراتكم عبر شاشة القاهرة والناس طوال سنوات أربع من خلال برنامج المصري أفندي، قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقي احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن".

واستطرد في رسالته الأخيرة قبل مغادرة القناة: "ما قدمته هو مجرد اجتهاد، فإن أحسنت فبفضلكم، وإن قصرت فالتمسوا لنا العذر، تمنياتي الطيبة لقناة القاهرة والناس وللأصدقاء الاعزاء الاستاذين أحمد سعيد وميلاد ابي رعد بالتوفيق".

وانطلق برنامج "المصري أفندي" في نسخته الأولى باسم "المصري أفندي 360" مطلع يناير عام 2017، وقدّمه في ذلك الحين، محمد علي خير وأحمد سالم، عقب دمج برنامجيهما وناقش البرنامج عددًا من القضايا الجريئة والمسكوت عنها إضافة إلى الموضوعات المثيرة للجدل، مع طرح مقدمي البرنامج وجهات النظر المتباينة، ونقل الآراء من الشارع المصري، طوال 3 أعوام ليتوقف خلال الأيام القليلة المُقبلة.