حدث ليلاً في "العصافرة".. استخراج الجثة الرابعة لضحايا "سفاح الجيزة"

ساعات عصيبة عاشها سكان شارع "وهران"، في منطقة العصافرة، شرق مدينة الإسكندرية، خلال الليلة الماضية، مع أول ظهور لـ"سفاح الجيزة"، لتمثيل جريمة قتل ارتكبها قبل نحو 5 سنوات، واستخراج جثة إحدى ضحاياه الأربعة، الذين اعترف بقتلهم في مناطق بالجيزة والإسكندرية.

حالة من الترقب عاشها أهالي المنطقة، وسط تكثيف قوات أمن الإسكندرية من تواجدها في منطقة "العصافرة"، قبل قليل من وصول "سفاح الجيزة"، وسط حراسة مشددة من قوات أمن الجيزة، وذلك لتمثيل الجريمة واستخراج الجثمان من المكان الذي دفنه فيه قبل 5 سنوات، وسط ذهول سكان شارع "وهران".

واصطف العشرات من الأهالي في شرفات منازلهم، لمشاهدة "سفاح الجيزة" وهو يقوم بتمثيل جريمته، ويرشد قوات الأمن عن مكان دفن جثة الفتاة التي قام بقتلها ودفنها قبل 5 سنوات، فيما حرص عدد آخر من الأهالي على الوقوف في الشارع، لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

وحضر المتهم "قذافي فتحي"، 49 سنة، الملقب بـ"سفاح الجيزة"، الذي يواجه اتهامات بقتل 4 أشخاص ودفنهم في 3 شقق ببولاق الدكرور والإسكندرية، إلى مكان جريمة قتل ضحيته الرابعة في شارع "وهران"، شرق الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، وبحضور رئيس نيابة الهرم، عبد العزيز عثمان.

وقال "إبراهيم رضوان"، أحد أهالي المنطقة، إن سكان شارع "وهران" ليس لهم حديث إلا أن عن تمثيل "سفاح الجيزة" لجريمته التي ارتكبها في ذلك الشارع الهادئ، بعدما اكتشف الأهالي أنهم يعيشون مع جثة تم دفنها في المنطقة منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أن الواقعة شكلت صدمة لكثير من الأهالي، الذين أبدوا مخاوفهم على أطفالهم.

وأضاف "رضوان"، قائلاً لـ"الوطن"، إن "المشهد كان صعباً، حاولنا متابعته أثناء وجود المتهم في الشارع، من شرفة المنزل، إلا أن قوات الأمن شددت من تعزيزاتها".

وبدأ المتهم تمثيل جريمته واستخراج الجثة الرابعة، وهي فتاة عمرها 33 سنة، كانت لديها تعاملات تجارية مع "السفاح"، حيث اقترض منها مبلغ 45 ألف جنيه، وتعثر في سداد المبلغ، وعرض عليها الزواج، واستدرجها إلى مخزن أدوات كهربائية في منطقة العصافرة، ثم قام بخنقها، وحفر حفرة بعمق مترين دفنها فيها، قبل أن يقوم بوضع كمية من الأسمنت والبلاط على مكان دفنها، حتى لا ينكشف أمره.

وظهر المتهم أثناء تمثيل جريمته، يرتدي قميصاً و"بنطلون جينز"، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع، وصولًا إلى المخزن، مسرح الجريمة، والإمساك بالضحية وخنقها ودفنها داخل المخزن.

وبالفعل، تمكنت القوات من استخراج الجثة، وتبين أنها "هيكل عظمي"، نظراً لمرور قرابة 5 سنوات على ارتكاب الجريمة، وتم عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وعقب تمثيل الجريمة بالصوت والصورة، قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة الواقعة، بتهمة القتل العمد.

وتعد منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، من المناطق التي تستقبل الكثير من المصطافين في فصل الصيف، ورغم الكثافة السكانية العالية في المنطقة، إلا أن هناك العديد من العقارات التي يتم تأجيرها للمصطافين، أو شقق إيجار جديد ومفروش.