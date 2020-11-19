ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالسويس

ألقت مباحث قسم شرطة السويس القبض على تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات داخل أحياء بالمحافظة، حيث اعترف المتهمون بأماكن المسروقات.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بقيام ضباط المباحث بتنفيذ حملة أمنية لضبط متهمين بخطف حقائب السيدات.

وقام ضباط مباحث قسم شرطة السويس، بضبط ثلاث متهمين قاموا بخطف حقائب السيدات داخل أحياء المحافظة.

وفي سياق آخر، قررت النيابة العام بالسويس، حبس شخص، لاتهامه بالشروع في قتل محامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة العامة، التقرير الطبي الصادر من مستشفي السويس العام بإصابة المحامي بجروح خطيرة بأماكن مختلفة بالجسد.

وكان المحامي أحمد سعيد قد نقل إلى مستشفى السويس العام، بعد تعرضه للاعتداء، حيث أكد التقرير الطبي إصابته بجروح خطيرة في الوجه والبطن والظهر والقدم.

كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول محامٍ مصاب بجروح مختلفة بالجسد.

وقال المحامي، "تعرضت للاعتداء من ثلاث أشقاء أمام منزلي بحي السويس خلال خروجي من المنزل متوجها إلى سيارتي، وقاموا بالاعتداء عليّ بأسلحة بيضاء بالوجه والظهر والبطن والقدم، ليتم نقلي بعد ذلك إلى المستشفى العام بالسويس.

وأكد سعيد، "قمت بالإدلاء بأقوالي في المحضر، وأن الأشقاء الثلاثة الذين اعتدوا على كانوا خصوما لموكل لديّ اتهمهم بإشعال النيران في منزله، فحاولوا الانتقام من شخصي بهذه الطريقة.