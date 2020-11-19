الصحة العالمية: يمكن الإصابة بفيروس كورونا مجددا بعد التعافي منه

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على إمكانية الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالات عدوى ثانية في ‘قليم شرق المتوسط.

وأضاف أن المناعة التي تتشكل من الإصابة الأولى ليست دائمة ولكنها مؤقتة وقد تتفاوت الإصابة من بسيطة إلى شديدة.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن لقاح فيزر وفقا لما تم الإعلان عنه يحتاج إلى درجة 70 درجة تحت الصفر وهي من أبرز التحديات الخاصة بإنتاج اللقاحات وإيصالها للمحتاجين، ولكن الشيء الجيد أن اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها تحتاج ما بين 2 إلى 8 تحت الصفر وهي إمكانيات موجودة في معظم دول العالم وفقا لبرنامج تطعيم الأطفال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الآن منظمة الصحة العالمية، عبر الفيديوكونفرانس، حول التطورات الأخيرة ومستجدات جائحة كورونا "كوفيد-19"، يشارك فيه 3 وزراء للصحة من ثلاثة بلدان هي تونس والبحرين وباكستان مع المدير الإقليمي للمنظمة.يشارك في المؤتمر فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، والدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.