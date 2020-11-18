الصحة العالمية: 700 ألف حالة وفاة سنويا بسبب المضادات الحيوية

قال الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الإسراف في تناول المضادات الحيوية أمر خاطئ تماما، حيث إنه وفي المعدلات السنوية فدائما ما تؤكد الإحصائيات وجود حالات وفاة مرتبطة بالميكروبات المرتبطة بالمضادات الحيوية حوالي 700 ألف حالة سنويا، ومن المتوقع زيادة تلك الأعداد وصولا لعام 2050 قد تصل أعداد الوفيات 10 مليون سنويا.

وأضاف "أبوالعطا"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن استخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح يكون الجسم أجسام مقاومة للمضاد الحيوي، وهناك أدلة إرشادية عن كيفية تلقي المواطن الدواء بشكل صحيح سواء المضادات الحيوية وغيرها من العقاقير الطبية.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا حديثا مفصلا حول المضادات الحيوية وأنواعها المختلفة، وهناك بعض الأشخاص ممن يتوقفون عن تلقي عقاقير المضادات الحيوية في فترة مبكرة بعد الشعور بالتعافي، وهو أمر خطر للغاية: "لو الفترة الزمنية اللي الشخص المفروض ياخد فيها العلاج قلت أو زادت هتؤدي لمشكلات عدة".

وأكد أنه وفي حال توقف المريض عن أخذ المضادات الحيوية بعد فترة قليلة لا ينتج عن ذلك قتل للبكتيريا في الجسد، ولكنها تكون في وضع الخمول، وعندما يتوقف الشخص عن تلقي تلك العقاقير تعمل تلك البكتيريا مرة أخرى بشكل أكثر نشاطا عن ذي قبل: "البكتيريا بيكون حصلها خمول، ولما هتنشط هتكون أقوى، وممكن لو كمل المضاد الحيوي تاني مش هيكون ليه مفعول".

وأشار إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يؤدى إلى قتل بعض البكتيريا والفطريات المفيدة للجسم، كما يؤدي إلى تكاثر ونشاط البكتيريا المضرة للجسم: "لازم المضاد الحيوي مايتخدش إلا بنصيحة الطبيب".