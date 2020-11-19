بدء إصلاح كوبري مشاة المؤسسة بعد انهيار جزء منه

بدأ حي غرب شبرا الخيمة في متابعة عملية إصلاح انهيار جزء من كوبري مشاة بميدان المؤسسة، بعد سقوطه في وقت سابق اليوم الخميس، دون أن يؤثر على حركة المارة.

من جانبه، أكد اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الأمر لا يتعدى كونه سقوط طفيف لهيكل الكوبري، ولم يؤثر على حركة سير المواطنين أعلاه، كما لم يتسبب في حدوث أية مشكلة، لافتًا إلى أن عملية المرور تسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وأشار رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنهم خاطبوا إدارة الطرق لإصلاح هذا الجزء الذي تعرض للتلف، مؤكدا أن تلك المشكلة سببتها إحدى سيارات النقل السريع أثناء مرورها أسفل الكوبري نتيجة ارتفاعها الزائد، حيث اصطدمت به.

وأضاف علام أن التلف الذي وقع بهذا الجزء ليس في حاجة إلى مبدأ "رد الشيء لأصله"، وستتولى مديرية الطرق تلك المهمة بعد إجراء معاينة للكوبري ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.