تحويلات مرورية على الدائري و"شبرا - بنها الحر" بسبب إنشاء كوبري معدني

أعلنت الإدارة العامة للمرور إجراء عدد من التحويلات المرورية على الطريق الدائري، بالتزامن مع أعمال تنفيذ ربط كوبري محور مصر الجديدة 2 "محور التجنيد"، مع محور (شبرا - بنها الحر)، من خلال إنشاء كوبرى معدنى لتوسعة كوبرى محور شبرا بنها المار على الطريق الدائري.

وذكرت الإدارة العامة للمرور أنّه سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من نفق السلام، تجاه الطريق الزراعي، ليسلك مطلع كوبري (شبرا - بنها الحر) باتجاه بنها.

وتستمر المركبات الراغبة في الوصول لطريق الإسكندرية الزراعي بالسير أعلى محور شبرا بنها لمسافة 8 كيلومترات، ثم الدوران والعودة مرة أخرى في اتجاه الطريق الدائري ثم يمينا حتى منزل محور (شبرا - بنها) المؤدي للطريق الدائري اتجاه طريق (الإسكندرية - الزراعي).

وشملت التحويلات الاتجاه القادم من الطريق الزراعي، اتجاه نفق السلام ليسلك منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي بمحافظة القليوبية منزل أم بيومي، والسير سطحيا ثم الصعود للطريق الدائري مرة أخرى تجاه نفق السلام، وقررت الإدارة بدء الأعمال من الساعة 12 صباح اليوم، وتستمر حتى الرابعة عصرا.