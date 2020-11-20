للتأكد من سلامة الكبد.. أسعار فحص SGOT وSGPT في المعامل الطبية

الكبد واحد من أكبر الأعضاء في جسم الإنسان ومسؤول عن وظائف مختلفة مثل إنتاج العصارات وحماية الدم من التجلط وتخزين المعادن والفيتامينات بالإضافة لتعزيز عمل الجهاز المناعي، ويستخدم فحص SGOT وSGPT لمعرفة إذا كان هناك تلف أو تضرر بالكبد، لكي يتمكن المريض من حل أي مشكلة.

ولا يتطلب القيام بهذه التحاليل صيام أو أي إجراءات أخرى، ويفضل شرب المياه بشكل أكبر قبل إجرائها، وترصد "الوطن" في التقرير التالي سعر فحص SGOT وSGPT في المعامل الطبية:

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل المختبر

بلغ تحليل SGOT سعر 75 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 75 جنيها بمعامل المختبر.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل ألفا

بلغ تحليل SGOT سعر 65 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 65 جنيها بمعامل ألفا.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل مركز النيل للآشعة والتحاليل الطبية

جاء سعر تحليل SGOT سعر 90 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 90 جنيها بمعامل ألفا.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل كايروسكان

بلغ تحليل SGOT سعر 65 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 65 جنيها بمعامل كايروسكان.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل كايروسكان

بلغ تحليل SGOT سعر 77 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 77 جنيها بمعامل كايروسكان.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل البرج

بلغ تحليل SGOT سعر 75 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 75 جنيها بمعامل البرج.

سعر تحليل SGOT وSGPT في معامل كايرولاب

بلغ تحليل SGOT سعر 55 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 55 جنيها بمعامل كايرولاب.