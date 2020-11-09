نجاح أول حالة قسطرة علاجية لأورام الكبد بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي، في إجراء أول حالة قسطرة علاجية لعلاج أورام الكبد بالأشعه التداخلية.

وقال "عزيز" في تصريح له، اليوم، إن الإجراء يعد الأول من نوعه حيث يتم تطبيقه بالمستشفى الجامعى بهدف خدمة المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وأضاف الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العلاج بالأشعة التداخلية يُعد من أحدث التخصصات وأسرعها تطوراً في علوم الطب، فهي وسيلة علاجية تهدف للوصول إلى مكان المشكلة المرضية وعلاجها دون إجراء عملية جراحية، فهي من الوسائل العلاجية الأكثر أماناً وأقل ألماً للمريض.

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، إن الأشعة التداخلية تلعب دورا هامًا فى علاج أورام الكبد، واستخدام تلك الوسيلة في العلاج يعتمد على عدة عوامل منها عدد الأورام وحجمها ومكانها في الكبد وكذلك على وظائف الكبد والصحة العامة للمريض.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد زكي علي مراد، رئيس قسم الأشعة، أن علاج مريض سرطان الكبد يتم باستخدام الأشعة التداخلية تحت تأثير مخدر موضعى، باستخدام قسطرة دقيقة يتم توجيهها تحت الأشعة لتصل إلى الشرايين المغذية للورم، حيث يتم حقن العلاج الكيميائي مباشرة داخل الورم ثم غلق الشرايين المغذية له وذلك للقضاء عليه.

ولفت الدكتور محمد عز الدين، مدرس واستشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي، الذي قام بإجراء تلك القسطرة العلاجية أن هذه التقنية أفضل كثيرا من العلاج الكيماوي التقليدي والذي يخضع له جسم المريض كاملا، مما يعرضه للكثير من الأعراض الجانبية، كما أنها تتيح علاج المرضى وخروجهم من المستشفى في نفس اليوم.