رئيس البرلمان العربي يهنئ الأمير سلمان لتعيينه رئيسا لوزراء البحرين

رفع عادل بن عبد الرحمن العسومي باسم البرلمان العربي برقية تهنئة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بتعيين سمو ولي العهد رئيساً للوزراء.

وقدم "العسومي" في برقية التهنئة بهذه المناسبة خالص التهاني وأصدق التبريكات، معبراً عن ثقة البرلمان العربي بأنه سيكون خير خلف لخير سلف، وأن مملكة البحرين ستشهد في ظل رئاسة سموه الكريم لمجلس الوزراء المزيد من النمو والتطور والازدهار في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعظيم الطفرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن صدور الأمر الملكي الكريم لجلالة الملك بتعيين سمو ولي العهد في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة العربية والخليج العربي، دليل على الثقة الملكية الكبيرة به وبقدرته على تحمّل المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً عن ثقة البرلمان العربي بأنه لن يدخر جهداً في تعزيز العمل العربي المشترك وسيكون خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب البحريني والشعب العربي في التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

وأختتم رئيس البرلمان العربي برقية التهنئة بالسؤال من الله عز وجل أن يمن على الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بموفور الصحة وتمام العافية وأن يوفق سموه الكريم فيما أوكل إليكم من مهام، وأن يمن على مملكة البحرين وشعبها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.