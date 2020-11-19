صور.. أصحاب المعاشات يحضرون دعوى تفسير حكم الـ"خمس علاوات" 

حضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، لمقر مجلس الدولة بالدقي، يرافقه عدد كبير من كبار السن أصحاب المعاشات، لحضور جلسة دعوى تفسير حكم الـ"خمس علاوات".

وشدد أمن المجلس علي تطبيق الاجراءات الاحترازية في ظل الظروف التى تشهدها البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، والتزم الجميع بارتداء الكمامة بداخل القاعة حتى حضور الجلسة.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، بتفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى حكم نهائى وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات فى إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن.