عبدالغفار يكرم الحاصلين على أفضل رسائل علمية في القطاع الهندسي

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه في القطاع الهندسي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وفي كلمته، أشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكدا على أهمية دعم البحث العلمي.

واقترح الدكتور خالد عبدالغفار أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام القادم لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التي تساهم في دعم الصناعة وربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخاصة في المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، مما يساهم في تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمي في مصر من ناحية أخرى.

كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسي طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبدالحميد شعيرة مراحل المسابقة القومية لأفضل رسائل دكتوراه وماجستير في قطاع الدراسات الهندسية، وأهدافها، مشيرًا إلى أننا اليوم نكرم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه للمرحلة الثالثة من المسابقة عن الأعوام (2016-2018)، مؤكدا أن معايير الاختيار والتقييم واضحة وشفافة ودون أي تدخل بشري، موضحًا أن إجمالي عدد الرسائل العلمية التي شاركت في المسابقة بلغت 42 رسالة دكتوراه، و52 رسالة ماجستير من 19 كلية هندسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور شعيرة أن عدد رسائل الماجستير الفائزة في المسابقة هي 3 رسائل ماجستير حاصلة على جوائز علمية، و3 رسائل ماجستير حاصلة على شهادات تميز، وعدد 2 رسائل دكتوراه حاصلة على جوائز علمية، و4 رسائل دكتوراه حاصلة على شهادات تميز.