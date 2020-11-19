10 تعليمات للكنيسة المرقسية في الإسكندرية لمواجهة كورونا

أعلنت الكنسية الكارتدائية المرقسية في الإسكندرية، تنظيم الخدمات بكنائس قطاع وسط في ظل جائحة كورونا، مؤكدة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس.

وأصدرت الكنيسة تعليمات بشأن الطقوس الدينية تضمنت حجز القداسات مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وبما لا يزيد عن فرد في كل دكة، وإجراء مدارس الأحد والاجتماعات بالتناوب كل اسبوعين (وليس كل اسبوع) مع عدم زيادة الموجودين عن 25% من سعة المكان، مؤكدة أن مدة أي خدمة لا تزيد عن ساعة واحدة وينصرف المخدومين بعد الخدمة مباشرة.ووجهت الكنيسة المصلين إلى عدم التواجد بالفناء تحت أي ظرف بعد انتهاء الخدمة و على الخدام تطبيق ذلك بدقة.

كما تضمنت التعليمات إيقاف أي رحلات أو خلوات حتى إشعار آخر، وأن يكون الافتقاد بالتليفون فقط إلى جانب تأجيل الزيارات بالمنازل، فضلا عن توقف صلوات ثالث وحميم، ومنع المناولات بالمنازل في الفترة الحالية.

وبخصوص الجنازات والأكاليل، قررت التأكيد على الحضور فرد لكل دكة، وطالبت الأقباط بإرسال اقتراحاتهم وأفكارهم بشان تنظيم الخدمة خلال الفترة المقبلة على البريد الاكتروني.