حبس المتهم بإلقاء "مولوتوف" على كنيسة في الإسكندرية 4 أيام

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس فني تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء زجاجة مولوتوف داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة غبريال.

وقرر المحامي العام بإحالة ملف الواقعة إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للموافقة على عرض المتهم على الطب النفسي للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية، بعد أن أكدت التحقيقات أنه سبق تلقيه العلاج داخل مستشفى الأمراض النفسية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الماضي، عندما تلقى سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد ورود بلاغ بإلقاء مجهول زجاجة مولوتوف داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس في منطقة غبريال.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتبين من التحقيقات أنه يعمل فني تكيف ومقيم في شارع الترعة المردومة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

واصدرت الكنيسة بيان أكدت فيه أنه لم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس.

تحررمحضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.