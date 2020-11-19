البدري فرغلي يقدم 3 مستندات للمحكمة في جلسة تفسير حكم "الخمس علاوات" 

عقدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة ، منذ قليل، جلسة دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الخاص بأصحاب المعاشات.

وأكد البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه حضر الجلسة وتضامن مع مقيم الدعوى من أجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات ، وقدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي 50٪؜ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام 2006.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يُذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015 طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى حكم نهائى وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات فى إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن.