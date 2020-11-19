رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن إنجازات "تحيا مصر"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات ومشروعات صندوق تحيا مصر، والذي ساهم في إنجاز العديد من المشروعات.

وأبزر الفيلم التسجيلي، الذي عُرض خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، عدد من الإنجازات التي قام بها صندوق تحيا مصر، مثل توفير نضارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وعمليات جراحية للفقراء، فضلًا عن مبادرة بالهنا والشفا، التي قامت بتوصيل الغداء لأكثر من مليون مستحق، علاوة على مبادرة تمويل القرى الأكثر احتياجا، والعمل فيها على رفع كفاءة المنازل في القرى المختلفة.

وكشف الفيلم التسجيلي، عن عدد من المبادرات المختلفة التي يعمل الصندوق على تنفيذها في المجال الصحي وفي المجال الاجتماعي والإنساني، لدعم وتوفير كل السبل المختلفة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".