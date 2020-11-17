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محمود مسلم

رئيس الوزراء يناقش التطورات الأخيرة لملف السد الأثيوبي

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الوطن
04:19 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم 17 نوفمبر 2020، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة؛ وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات "القمة الإفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.

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