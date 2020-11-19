عضو "عليا الفيروسات" يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

ناشد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خلال الفترة الحالية، للمحافظة على أنفسهم وغيرهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على أهمية تحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة نهائيا وارتداء الكمامة.

وأوضح حاتم، الذي شغل منصب وزير الصحة سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لإصابات كورونا، سواء المتوسطة أو الشديدة، عددا من الأعراض الرئيسية المشتركة لدى أغلب الحالات، وهي:

الحالات الشديدة:

- ارتفاع في درجات الحرارة.

- فقدان حاستي التذوق والشم.

- نهجان.

- ضعف التنفس.

الحالات البسيطة:

- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

- الشعور بتكسير في الجسم.

- صداع بسيط.

وكشف وزير الصحة الأسبق أن هناك عددا من الأعراض المتعارف عليها في المرض، تتمثل في الحمى والسعال الجاف والإرهاق والأوجاع والإسهال والتهاب الحلق والصداع والطفح الجلدي وألم بالصدر وصعوبة الحركة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات أن المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة المصرية على أتم الاستعداد لمواجهة أي طوارئ أو زيادات تتعلق بأعداد المصابين للمرض، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف حاتم أن اللجنة العليا بالتعاون مع اللجان المختصة، عدلت عددا من البروتوكولات العلاجية لكورونا في المستشفيات لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مضيفا أن نتائج التجارب السريرية لعقاري "الرديمسفير" و"أفيفافير"، انتهت وتم الترخيص لهما، وإتاحة استخدامهما في جميع بروتوكولات العلاج.

وأشار إلى أنه جرى التوسع في استخدام "الرديمسفير" في المستشفيات مع الحالات عن طريف الوريد، أما "أفيفافير" يتم استخدامه مع حالات الإنفلونزا مع الكورونا، وعن طريق الأقراص لمدة 6 أيام، موضحا أنه تم التوسع في الوقت الحالي في استخدام "أفيفافير" نظرا لنشاط الإنفلونزا مع كورونا.