ضبط شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله في قرية "الدير" بالأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، قبل قليل، أحد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله، وقيامه بالحفر لعمق يصل إلى 8 أمتار، داخل الكتلة السكنية، في قرية "الدير"، التابعة لمركز إسنا، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام يس، إخطاراً من المقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، بقيام شخص يُدعى "ي. ع. م."، مقيم بناحية قرية "الدير"، دائرة المركز، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث السياحة والآثار بإسنا، وبالانتقال إلى المكان المذكور، جرى ضبط المتهم، والتحفظ على مكان الحفر.

وشهدت مدينة القرنة، غرب مدينة الأقصر، في وقت سابق، مصرع أحد الشبان، من مدينة أرمنت، أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، حيث استمر البحث عن جثمانه لمدة 5 أيام، نتيجة قيامه بحفر سرداب تحت الأرض، بطول يصل إلى 15 متراً.

كما تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقصر "أندراوس"، الواقع بجوار معبد الأقصر.

بدأت الواقعة بملاحظة مفتشي معبد الأقصر وجود ناتج أعمال حفر جديد خلف القصر من ناحية المعبد، وهو الأمر الذي أثار الشك في وجود عملية حفر أسفل القصر، وعلى الفور تم عمل مذكرة وإبلاغ شرطة السياحة، والتي انتقلت إلى محل البلاغ، بقيادة رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، ووكيل النائب العام، لمعاينة القصر والتأكد من البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود حفرة بعمق 6 أمتار أسفل القصر، من ناحية المعبد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 متهمين، بينهم سيدة من الورثة وابنها وأحد العمال وحارس، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

جاء الكشف عن واقعة التنقيب عن الأثار بقصر "أندراوس" بعد نحو 7 سنوات من إغلاقه، حتى قام عدد من ورثة "توفيق باشا أندراوس" بإعادة فتحه في يونيو الماضي، وشهد القصر جريمة بشعة في عام 2013، أسفرت عن مقتل ابنتي صاحبه.