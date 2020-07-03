عصابة تنقيب في الأقصر تقود إلى كشف أثري بإسنا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما جرائم البحث والتنقيب غيرالمشروع عن الآثار وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام شخصان (طالب- عاطل مُقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) بالحفر خلسة بمسكن أحدهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المُشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، وضبط المذكورين وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل (بقطر 1.5م وعمق 5 م) يوجد فى نهايتها عدد (2) حفرة: الأولى: جانبية بإتجاه الشمال الشرقى بطول (3م) يوجد به جدار من الحجر الرملى عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش الغائر.

الثانية: بالإتجاه الغربى بطول (2م) تنتهى بسرداب فى الإتجاه الشمالى يقع بين جدارين من الحجر الرملى أحدهما عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش البارز عليه خرطوشة تحمل إسم "الملك بطليموس" ونقش ملون للمعبودة "نيت" (من المعبودات الرئيسية لمعبد إسنا) والجدار الثانى خالى من النقوش أو الكتابات.

وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار الأقصر، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن الجدار يعد مُكتشفاً أثرياً والرسومات والكتابات والنقوش ترجع للعصر البطلمى وإمتداد لمعبد إسنا الذى يقع على بُعد حوالى 200 متر من الحفر المضبوط.

بمواجهة المذكوران إعترفا بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.