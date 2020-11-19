زيارات ميدانية لتلاميذ رياض أطفال الأزهر لتنمية قيمة الصدق بينهم في القليوبية

واصلت المنطقة الأزهرية بالقليوبية، جهودها التعليمية لتنمية قيمة الصدق بين تلامذة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية، وسط زيارات لإدارات المعاهد لمتابعة تلك الجهود بهدف خلق جيل يعي قيمة الصدق.

وتفقدت الدكتورة نيفين شندي، مديرة رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية، معهد "دملو" اليوم، لمتابعة تنمية قيمة الصدق لدى الأطفال عن طريق المناقشة وإيضاح الفرق بين الصدق والكذب، والاقتداء بالرسول وهو الصادق الأمين، إلى جانب قراءة قصة عن الصدق وتعليم الأطفال أن الصدق ينجى صاحبه دائمًا، فيما قام معهد كفر النخلة بتكليف الأطفال برسم مشهد عظيم من مشاهد الصدق لتعريفهم بأهمية كيف تكون صادقا من واقع تجربة حياتية يومية.

ودشن معهد "طحلة" محاكيًا لجهاز كشف الكذب "لعبة" لشرح مفهوم قيمة الصدق من خلال توضيح فكرة الجهاز، وهو عبارة عن جهاز كهربائي يتأثر بإجابة الطفل إذا كانت صادقة يضيء الجهاز بالأخضر وإذا كانت الإجابة غير صادقة ينير بالأحمر.

وفى معهد بنها النموذجي، نفذت الإدارة موقفا تمثيليًا عن بائعة اللبن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عن الصدق في المعاملات، كما قام معهد قليوب رقم 3 بنشاط تربوي لأطفال الروضة بهدف تدريبهم على التمييز بين الصدق والكذب.

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، الاهتمام بالتخزين الجيد لوجبة التغذية التي يتم تقديمها للطلاب في المعاهد، وأن يتم تقديمها بالشكل الصحيح والاهتمام بالتهوية الجيدة في المخازن المخصصة لها.

ولفت "الشحات" خلال لقائه بموجهي وأخصائي التغذية بالمرحلة الإعدادية بمعاهد المنطقة إلى ضرورة التأكيد أولاً بأول على تاريخ الصلاحية المدونة على الوجبة قبل توزيعها حفاظًا على صحة الطلاب على أن يتم تشكيل لجنة بكل معهد مكونة من شيخ المعهد والاخصائي الاجتماعي وأخصائي التغذية، ويتم توزيع الوجبة للطلاب الحاضرين أثناء اليوم الدراسي حرصًا على سلامة الطلاب.

وفي نهاية اللقاء، استمع "الشحات" إلى بعض المشاكل الموجودة في المعاهد، وقرر حلها فورًا بحضور طارق السباعي، مدير إدارة رعاية الطلاب، وآمال محمد عبدالله، رئيس قسم التغذية.