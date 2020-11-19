محافظ أسيوط: فتح فصول جديدة بالمدارس لاستيعاب المتقدمين لـ"KG"

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وضع حلول عاجلة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس، من خلال فتح فصول جديدة بالمدارس، مشيرا إلى الموافقة على فتح فصل جديد بمدرسة "السلام الحديثة" لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال إلى جانب القاعات التي تم فتحها ببعض المدارس تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية لمدرسة السلام الحديثة المشتركة، اليوم، ولقائه القس "باسم بشرى" أمين عام مدارس سنودس النيل الانجيلي، والقس يوسف طلعت، المستشار القانوني للمدارس، ومحمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وإيمان زاهي مدير مدرسة السلام الحديثة.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وخاصة مع الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس لافتًا إلى الموافقة على فتح فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمدارس السلام مع دراسة إمكانية فتح فصول جديدة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

وأعلن عن تذليل كافة العقبات لمساعدة مدارس سنودس النيل في التوسع لإنشاء مدارس جديدة وفقًا لإمكانياتها المتاحة مع بحث إمكانية إنشاء مدارس لها بمدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها وتخفيف الضغط على المدارس التجريبية والمتميزة بالمدينة وتحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص.

وأشار المحافظ إلى عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور وبحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال ووضع حلول جذرية لها وتم الموافقة على فتح فصول جديدة ببعض المدارس وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لسد العجز واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين فضلًا عن مخاطبة مديرى المدارس الخاصة بواسطة إدارة التعليم الخاص بالمديرية لفتح فصول جديدة واستيعاب الطلاب الجدد وذلك بناء على تقرير اللجنة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية كنواة لمدرسة رسمية لغات وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبد اللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات سيتم انشاؤهما ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية ودخولهما الخدمة للعام الدراسي القادم ويتم نقل الطلاب إليها لافتًا إلى أنه قام بوضع حجر أساس أعمال إنشاء مدرستي30 يونيو والتجاريين الرسميتين للغات بحي غرب أسيوط تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" وسد العجز في المدارس التجريبية والرسمية بالمحافظة.