فتح فصول جديدة ورفع الكثافات.. حلول محافظ أسيوط لأزمة رياض الأطفال

تشهد المدارس التجريبية والخاصة بمحافظة أسيوط تزايدا ملحوظا في الإقبال على مرحلة رياض الأطفال "kg1"، الأمر الذى يجعل مديرية التربية والتعليم في مواجهة مع أولياء الأمور الذين يرغبون في قبول أبنائهم في مرحلة التمهيدي"kg" خاصة الذين تعدى عمرهم الخمس سنوات، ما اضطرهم للجوء للمحافظ لحل المشكلة في النقاط التالية.

"الوطن" تبرز حلول محافظ أسيوط للمشكلة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

1- التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العشرات من أولياء الأمور بديوان عام المحافظة واستمع إلى طلباتهم ورغباتهم بإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحمد حمدى الدسوقي عضو مجلس النواب.

2- كلف محافظ أسيوط لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس التجريبية والخاصة بالمحافظة والاستعانة بأعضاء مجلس النواب وذوى الخبرة وبعض أولياء الأمور لبحث الحلول المناسبة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

3- وأسفرت توصيات اللجنة عن وضع حلول جذرية لحل المشكلة تمثلت في "فتح فصول جديدة ببعض المدارس وزيادة الكثافات فى الفصول بأخرى لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين".

4- طالب المحافظ بوضع مقترحات عاجلة لإنشاء مدارس تجريبية جديدة وتحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لسد العجز واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين

5- أكد محافظ أسيوط أنه تم دراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية وإمكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة.

6- أوضح المحافظ أن من بين الحلول زيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التى تشهد إقبالا كبيرا وفتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدارس الحكومية بصفة مؤقتة لحين إنشاء مدرسة تجريبية جديدة تستوعب الطلاب.

7- تحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لاستيعاب الطلاب واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة.

8- مخاطبة مديرى المدارس الخاصة للتقدم بطلبات لفتح فصول جديدية بها لاستيعاب الأعداد المتقدمة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

9- وجَّه المحافظ قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارت اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.