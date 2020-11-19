  عاجل.. هطول أمطار بكفر الشيخ.. والمحافظ يوجه لرفع المياه من الشوارع

تعرضت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، قبل قليل، دون التأثير على حركة السير بالطريق الرئيسية والفرعية، وطالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ووجّه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها إلى التدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وأصدر تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وتخفيض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر الشيخ، واتباع الإرشادات المرورية حفاظا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة، كما حذرت إدارة المرور السائقين، من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين من سقوط أمطار على بعض محافظات الجمهورية من بينها محافظة كفر الشيخ، إذ أكدت أنه من المحتمل تعرض المحافظة لسقوط أمطار تتراوح حدتها ما بين بسيطة ومتوسطة.