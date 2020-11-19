انطلاق التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3)

انطلقت فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3) والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.

ووصلت إلى ميناء نوفروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسي.

وتضمنت مراسم الاستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة في التدريب، مشيراً إلى أهمية هذا التدريب نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوي القوات البحرية على مستوى العالم، كما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب في دولة روسيا، ما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين، كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدينة نوفروسيسك تخليداً لذكرى استشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين.