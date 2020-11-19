ابنة الأقصر تحصد الجائزة التشجيعية بمسابقة "أنا والصين" للكتابة الصحفية

حصلت الكاتبة الصحفية الشابة رانيا عبدالعاطي، ابنة محافظة الأقصر، على الجائزة التشجيعية في مسابقة "أنا والصين "، وهي المسابقة التي تقدم إليها 372 صحفيا وكاتبا، وأسفرت عن فوز 20 عمل منها عملين في فئة الجائزة الكبرى، وحصل عمل واحد على الجائزة الأولى وعملان على الجائزة الثانية، أما الجائزة الثالثة حصل عليها 5 أعمال.

وحصلت ابنة الأقصر على الجائزة التشجيعية عن مقالها "الحلم الذي ولد في بكين"، وهو مقال يتناول تجربة زيارتها لأحد مراكز الخدمة المجتمعية في العاصمة بكين أثناء مشاركتها في برنامج التدريب على القيادة بعد اختيار السفارة الصينية والحكومة المصرية لها للمشاركة في الدورة التدريبية التي ضمت مشاركات من 15 دولة من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عام 2016

ويستعرض المقال العناصر الثقافية المشتركة بين مصر بصفة عامة ومدينة الأقصر مسقط رأسها بصفة خاصة، وبين المدن الصينية والأنشطة الأجتماعية في دولة الصين المختلة التي تجمع الشعبين.

ورانيا هي أول صحفية من جنوب الصعيد تحصل على جائزة مسابقة "أنا والصين" وتعمل بالمجال الصحفي منذ 15 عاما، بعد تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة وعملت بجريدة الأهرام العريقة كمراسلة صحفية للأقصر وكاتبة في القسم الثقافي متخصصة في تقديم مراجعات للأعمال الأدبية والفكرية بصفحة الكتب بالأهرام بالإضافة إلى عملها في مجال كتابة السير الذاتية لعدد من الشخصيات العامة.

وتأتي مسابقة "أنا والصين" التي يقوم بتنظيمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بالتعاون مع مجلة إذاعة والتليفزيون ومجلة الصين اليوم في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين لاختيار أفضل المقالات التي تبرز العلاقات الوطيدة بين مصر والصين.