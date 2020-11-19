مصر على الطريق الصحيح في عهد السيسي.. تنفيذ 377 مشروعا بالنقل

عكف الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي رئاسة مصر، على تحقيق المعادلة الصعبة في تطوير وتحديث جميع قطاعات وهيئات وزارة النقل، على الرغم من الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد، عقب ثورة 25 يناير، وسنة حكم جماعة الإخوان المحظورة للبلاد؛ إذ شرعت الوزارة في عهد الرئيس في تنفيذ 377 مشروعا، بتكلفة إجمالية 95.5 مليار جنيه.

كما أنه جاري تنفيذ 311 مشروعا بإجمالي 395.3 مليار جنيه، وتنوعت على النحو التالي: 199 في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وإزدواج طرق قائمة، وعمل 6 محاور على النيل وكباري.

ونفذ 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، و36 بهيئة السكة الحديد، و26 بمترو الأنفاق، و38 بالنقل النهري.

أولا: مجال الطرق والكباري:

- خطط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلو متر، من أهمها طرق "وادي النطرون، والعلمين بطول 135 كيلومتر، والصعيد، والبحر الأحمر (سوهاج – سفاجا)، بطول 180 كيلومتر، وشبرا – بنها الحر، بطول 40 كيلو متر، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلو متر، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر، والفرافرة – عين دله بطول 90 كيلو متر"، وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى.

بالإضافة إلى مخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى، فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة؛ ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلو متر، في يونيو عام 2014.

- خطط لإنشاء 21 محور كوبري على النيل، باجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، ونفذت أعمال 7 محاور منذ يونيو 2014، هي (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" – بني مزار – طما – جرجا)، فيما يجرى العمل على 8 محاور أخرى (حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط _ دراو – بديل خزان أسوان)، ومخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة علي النيل (شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – أبو تيج)، ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محورا/ كوبري على النيل بدلا من 38 محورا/ كوبري قبل يونيو عام 2014.

- وأنشأ 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، أهمها كباري (سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – وادي حجول، والكيلو 109 على طريق القاهرة السويس الصحراوي)، و5 كباري على طريق "بنها - المنصورة (إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت)".

وجرى الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، بتكلفة 15 مليار جنيه، أهمها (سوهاج - قنا الصحراوي الغربي، والمحلة - كفر الشيخ، وطنطا - كفرالشيخ، وطابا - نويبع، ودمياط - كفر البطيخ، والكافوري - برج العرب، وسيدي كرير - مطار برج العرب، وبنها - المنصورة).

ثانيا: مجال السكك الحديدية:

- بلغت إجمالي المبالغ التي صرفت علي مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـ6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه.

- التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8.5 مليون يورو.

- الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد، بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه.

- إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا، والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لـ435 مزلقانا منها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

- التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيها.

- تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية.

- التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH، بقيمة 1.016 مليار يورو؛ إذ تم توريد 140 عربة قطار جديدة حتى الآن.

- التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في أبريل 2019، إضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان، ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

ثالثا: مترو الأنفاق:

بلغت إجمالي المبالغ التي صرفت علي مشروعات مترو الأنفاق خلال الـ6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بالمترو بتكلفة 200 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى جار دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.

- الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو، و221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو، بقيمة تعادل 406.3 مليون جنيه.

- بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 54 كيلومترا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، بإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو.

- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة )، بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%.

- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة)، بطول 17.7 كيلومتر، وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه.

- الانتهاء من 4 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب، هي: (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) في 15 يونيو 2019، ومحطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019، وجار استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة 6 محطات هي (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور)، التي يبلغ إجمالي طولها 11.52 كيلومتر، بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه.

- ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم، بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.

- تطوير نظم المراقبة والتأمين، وتركيب 46 سلما متحركا و28 مصعدا كهربائيا بمحطات المترو، بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه.

رابعا: الموانئ البرية والجافة:

- إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان لتحالف (محلي – عالمي).

- إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه، وميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه.

- البدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة مالية 1650 مليون جنيه.

- البدء في توصيل المرافق بالأراضي المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها (8 موانئ جافة)، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.