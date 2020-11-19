فيديو.. عمرو مصطفى يهدي الرئيس السيسي أغنية جديدة بمناسبة عيد ميلاده

أهدى الفنان والمطرب عمرو مصطفى، أغنية وطنية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، والتي جاءت تحت عنوان "بصي لقدام".

وجاء في "كليب" الأغنية رصد لاستعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات المختلفة التي تم إنشاؤها في عهده، ودعمه الكبير لكبار السن، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركته معهم.

وجاء في كلمات الأغنية: "أحلى وأغلى بلد في بلاد الدنيا بحالها، مهما عملت ومهما حاجات أكتر هعملها، أنا عمري في يوم ما هرد جميلها، خيرها عليا وعمري في يوم ما أقدر أنساها، قبل الكل بتيجي وده اللي اتعلمناه، مصر بتجري في دمي وحبها حب حياه، أنا بحلم بيكي وليكي وعاوزك دايما فوق، مش هقبل حد يمسك يوم يا حبيبتي بسوء، مش عاوزك تقلقي من بكرا ولا من الأيام، بصي لقدام، بعشق نيلها وحتى تراب شوارعها، قبل ما بلدي بتنده ليا أنا ببقى سامعها، والمهد زمان حالف يرجعها، طول ما في قلبي النبض وطول منا فيا الروح، عمري ما أفرط فيكي وحق مش هيروح، واللي يقرب منك خطوة ده مش مسموح، أنا ابنك أنت وياما عملتي عشاني كتير، أفديكي بقلبي وروحي أكيد من غير تفكير، هبني يا بلدي وأعلي عشان طول ما أنت بخير أنا ببقى بخير".

واختتم عمرو مصطفى الكليب برسالة: "كل سنة وأنت طيب يا ريس".