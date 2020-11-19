المرصد السوري: القوات التركية تقصف عين عيسى وتنشئ قاعدة في ريفها

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك بعد أن قامت بقصف الريف الشمالي لعين عيسى في ريف الرقة بقذائف المدفعية والهاون، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء.

ووثّق المرصد السوري، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة الثلاثاء الماضي.

وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء الماضي ، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.