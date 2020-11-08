مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا

ذكرت وكالة سانا السورية، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية، أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة، على طريق الحسكة - دير الزور.

وبشأن أمريكا، جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت فى الانتخابات الأمريكية، قائلا: "أي أخطاء في نظام الفرز، تهدد الانتخابات بأكملها"، وفقا لما نشره موقع "العربية" في نبأ عاجل.

وتابع ترامب في مجموعة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، منذ قليل، "يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر، كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع هذه، لأنه إذا كانت هناك مشكلة في النظام حول المصادقة، فسيؤثر ذلك بشكل خطير على الانتخابات بأكملها".

وأضاف: "ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت مع سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية".

وكشف مصدران، لشبكة "CNN" الأمريكية، عن تواصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

وتأتي تلك الخطوة بعد بيان من حملة ترامب، صدر بعد لحظات من إعلان مؤشر "CNN"، بأن جو بايدن، سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن "عدم الاستعجال وتزييف أنه الفائز"، وأن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وقال ترامب: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق، الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع - وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في البيان الذي نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن، في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي قدمت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.