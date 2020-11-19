في عهد السيسي.. 6 سنوات من عمارة بيوت الرحمن وخدمة المحتاجين

نجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.

الدعوة والقرآن الكريم

قام القطاع الديني بوزارة الأوقاف بإنشاء 303 مدراس علمية وعقد 12962 ملتقى فكريا وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية وتسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية فضلا عن ضم 2595 محفظاً بالمكافأة أو تطوعاً وإنشاء نحو 15026 فصلا لمحو الأمية.

عمارة المساجد وفرشها

وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وفي مجال البر وخدمة المجتمع تم إنفاق 1.6 مليار جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال السنوات الست الماضية بواقع الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين وزيادة القرض الحسن كما تم استحداث صكوك الأضاحي حيث لم تكن موجودة في 2014.

نقلة نوعية

كما شهدت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في قطاع التكافل والوقف التعليمي وغيره ومن أوجه الإنفاق 100 مليون جنيه سكن كريم من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي و20 مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" للإبصار، و50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

وعلى جانب التدريب والتثقيف، اهتم قطاع الأوقاف بالنواحي التدريبية للأئمة والواعظات حيث تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، كذلك تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019، وتدريب سبع مجموعات بواقع 1199 معلما من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالاشتراك مع وزارة التعليم.