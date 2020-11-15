تعليم الفيوم تتسلم كتبا دينية وثقافية مهداة من وزارة الأوقاف

تسلّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بقيادة محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، عصر اليوم الأحد، مجموعة كبيرة من الكتب الدينية والثقافية القيمة، مقدمة إليها إهداءً من وزارة الأوقاف، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأمر محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، بتقسيم تلك الكتب بالتساوي، وتوزيعها على مكتبات المدارس المختلفة، وإتاحة القراءة للجميع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنّ إهداء تلك الكتب إليهم يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة التطرف والعنف، وضمن خطة التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الأوقاف للتثقيف الديني للشباب بدلًا من تركهم للمتطرفين يستقطبونهم عبر تفسير الدين لهم بصورة خاطئة.

وبينّ وكيل الوزارة أنّه استقبل الشيخ خالد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الفيوم، بحضور مسئولي تعليم الفيوم بالمديرية.

وعبر وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمديرية أوقاف الفيوم على دعم مديرية التربية والتعليم بتلك المجموعة القيمة من الكتب، مؤكدًا أنه سيتم توزيع الكتب على مكتبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية العام، والثانوية الفنية حتى تتاح القراءة للجميع من معلمين وطلاب.

وشدد وكيل تعليم الفيوم على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالمدارس من خلال الندوات التوعوية التي تثقف الطلاب بتعاليم الدين الإسلامي وسماحته وتُبعدهم عن العنف والتطرف.

يذكر أن وكيل تعليم الفيوم قد كرم التلميذة رحمة عزت عبدالله الطالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي بغرب الفيوم، لموهبتها الفنية المتميزة في الرسم والتلوين بالقدم، حيث أنّ التلميذة رحمة إحدى تلاميذ الدمج التعليمي "ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة" بالمدرسة، وتقوم بالرسم والتلوين باستخدام القدم، ومنحها شهادة تقدير لموهبتها الفنية المتميزة.