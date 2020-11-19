خالد الجندي: القرآن يمنع زواج المسلمة من غير المسلم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي عقد بين طرفين للزواج يكون الله طرفًا ثالثًا فيه ومهيمنًا على العقد، وأعطى الله أولوية في العناية الإلهية للنساء أكثر من الرجال.

وأضاف "الجندي" أثناء تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" أن الله وكيل الزوجة وهذا الأمر مسئولية وفخر، فالرجال يتباهون بأن يكون وكيل زوجته وزيرًا أو لواء أو شخصية ذات أهمية في المجتمع مبينا أن الآية القرآنية في سورة البقرة كانت واضحة "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا" هذا دليل على أن الزوجة أخذت الميثاق الغليظ من زوجها والميثاق يكون لشخص مسلم عنده المرجعية وهو القرآن الكريم لذا لا يجوز للمرأة المسلمة عدم الزواج من غير المسلم.

وأوضح أن الآية الخامسة من سورة المائدة "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" هي نص صريح بعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم لأن النص تحدث عن النساء الكتابيات لكن لم يتحدث عن الرجال الكتابيين وهي مفهومة ضمنا.

وضرب مثلا بأنه إذا كان توجد جهة وأمامها أطباء ومهندسون وطلبوا من المهندسين الدخول من باب محدد فإن هذا يعني ضمنا أن الأطباء لن يدخلوا من هذا الباب ونفس الأمر ينطبق على القرآن فعندما ذكر المحصنات من النساء لم يذكر المحصن، وتابع "لو أنت شايف أن القرآن فيه قصور دلنا، لو شايف أن الله نسي -تعالى الله عن ذلك- قول لنا، القرآن مافيهوش رغي كلامه واضح لمن يفهم اللغة العربية، وعدم ذكر الرجال الكتابيين نص صريح ومباشر على المنع".